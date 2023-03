Le périmètre sacré de l’Assemblée

Derrière l’hémicycle, il existe une zone strictement réservée aux députés, avec une enfilade de salons, la bibliothèque et, surtout, la buvette. Des endroits où se dénouent de nombreux enjeux parlementaires.

Illustrations : Thomas Hayman

C'est un endroit auquel le profane n'a pas accès, un lieu où la politique se noue et se dénoue dans les coulisses du théâtre parlementaire. Son nom, à lui seul, entretient tout un mystère. On l'appelle « le périmètre sacré ». Une expression un peu pompeuse, mais qui n'est pas totalement usurpée. « Le périmètre sacré, c'est un périmètre secret », confirme un initié. Pendant longtemps, seuls les députés ont pu y circuler, pas même leurs collaborateurs déclarés, persona non grata. Quand il était au perchoir, Jean-Louis Debré les en avait exclus, avant que la gauche, en 2012, les autorise à s'y rendre, y compris pendant les séances. A l'intérieur de ce périmètre, il y a d'abord plusieurs salons. Chaque entrée de l'hémicycle a le sien. Historiquement, la gauche