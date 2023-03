Quel avenir pour la droite ?

Dans son numéro de printemps, L’Hémicycle s’intéresse aux bouleversements qui secouent la droite, coincée entre le macronisme et le populisme.

C’est une tendance de fond qu’on ne mesure pas forcément en observant les débats à l’Assemblée nationale. Nous assistons, en France comme en Europe, depuis une dizaine d’années, à une droitisation de la société : les électeurs sont en grande majorité de droite et, lorsqu’ils le sont, ils le sont de plus en plus, en particulier sur les sujets régaliens. Or, ce double mouvement s’accompagne, paradoxalement, d’un effacement – sur le plan national, du moins – de la droite classique, « partitocratique », selon l’expression du politologue Dominique Reynié, aujourd’hui représentée par Les Républicains. En 2027, cela fera quinze ans que Nicolas Sarkozy a quitté l’Élysée. Alors qu’elle avait su penser, accompagner ou conduire les progrès du pays, notamment industriels, par le passé, elle est aujourd’hui en manque d’incarnation4555