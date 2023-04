Dénicher les futurs talents pour l’industrie

Fabriquer un mini-véhicule électrique. C’est le but de l’opération « Course en cours » qui cherche à attirer des jeunes vers les filières techniques.

https://www.youtube.com/watch?v=C86VlhQt78s Susciter des vocations parmi les collégiens et lycéens pour alimenter en talents l'industrie française. Voici un résumé rapide de l’opération « Course en cours » qui mobilisent des jeunes de la France entière pour un défi unique. Partout sur le territoire, des équipes de quatre à six personnes s’engagent dans la réalisation d’un mini-véhicule électrique, encadrés par leur professeur en ayant recours aux dernières technologies. Au cœur de cette opération, les principes de parité et d’égalité des chances pour les filles et les garçons issus de milieux défavorisés. Un enjeu important quand on sait que les écoles d’ingénieurs sont masculines à plus de 70%. En cause, les stéréotypes de genre relatifs aux métiers, l’autocensure de certaines collégiennes et lycéennes… Et sans doute, la réforme du lycée,4555