Si les « fake news » sont souvent accusées de nuire à notre démocratie, leur impact sur notre souveraineté industrielle inquiète beaucoup moins. Et pourtant : la manipulation de l’information joue un rôle décisif dans le déclin industriel français. Analyse avec Jade Dousselin, avocate au barreau de Paris et spécialiste du sujet.

L’impact des fake news sur l’industrie française est un phénomène souvent sous-estimé. Pourtant, celles-ci ont des conséquences profondes, parfois irréversibles, sur l’économie nationale. Avocate pénaliste au barreau de Paris, spécialisée en droit pénal et en droit de la presse, Jade Dousselin met en lumière la manière dont la manipulation de l’information, qu’elle soit menée par des acteurs privés ou des États étrangers, fragilise les entreprises françaises, affecte leur compétitivité et menace les emplois. Elle appelle à une prise de conscience collective sur ce sujet urgent.

Une guerre de l’information géostratégique et économique

Avec de nombreuses fermetures ou menaces de fermeture d’usines en 2024, la France enregistre, depuis 2020, sa première panne sur le chemin de la réindustrialisation. Selon Jade Dousselin, cette dégradation ne découle pas uniquement de « notre incapacité à être performant industriellement », analyse-t-elle. Dans un monde globalisé, les « fake news » sont devenues une arme majeure dans la « guerre de l’information internationale », qui, bien que géopolitique, relève également de la « géostratégie économique », précise l’avocate. Des industries privées et des États, ayant tout « intérêt à ce que l’industrie française soit moins compétitive », exploitent divers canaux de communication — réseaux sociaux, documentaires ou même rumeurs — pour diffuser délibérément ces fausses informations. Leur objectif est clair : « déstabiliser » les industries françaises et les « rendre moins concurrentielles », alerte Jade Dousselin.

La désinformation, au-delà de sa dimension géopolitique et économique, revêt également un enjeu social. En effet, cette guerre de l’information menace directement l’emploi : « Les industries françaises subissent une véritable manipulation de l’information, qui peut venir du secteur privé concurrentiel, ou d’autres États. Cette manipulation nuit à la réputation des entreprises et, en cascade, à leur capacité à préserver des emplois », explique-t-elle.

L’exemple de l’industrie énergétique et technologique

Par son « non-combat face aux fake news », l’État français, autrefois pionnier dans les domaines technologiques et énergétiques, a « perdu le marché mondial au profit de l’Asie, qui est extrêmement performante sur les stratégies industrielles et sur la propagation des fake news », souligne l’avocate. Accusées à tort de pratiques commerciales douteuses ou de greenwashing, certaines industries françaises subissent une perte de parts de marché considérables, au profit, par exemple, de l’industrie chinoise qui « inonde le marché de produits nuisibles à la santé humaine et à l’écologie », déplore Jade Dousselin, citant les affaires des sous-marins français Naval Group et du rachat d’Alstom par General Electric.

Un appel à une régulation juridique et médiatique

En première ligne de l’information, les médias doivent prendre toute leur part dans la lutte contre la désinformation. La spécialiste du droit de la presse insiste sur une nécessaire régulation plus stricte des médias, qui doivent « rejouer leur rôle de contre-pouvoir », y compris à l’égard d’informations étrangères. Pour elle, le journalisme ne peut pas se contenter de diffuser des informations « sans vérifier leur provenance et sans permettre le débat sur ce sujet », insiste-t-elle. En complément de l’action et de la vigilance des médias, les pouvoirs publics et la représentation nationale doivent aussi s’engager pleinement sur cette question : « il faut qu’on mette en place les pares-feux juridiques pour se protéger de ces fausses informations » et que « des enquêtes parlementaires soient menées sur ces sujets », ajoute-t-elle.

Souvent perçues comme un phénomène superficiel, voire anecdotique, les fake news constituent en réalité une menace profonde pour l’industrie française. Comme l’indique Jade Dousselin, la manipulation de l’information, qu’elle soit d’origine privée ou étatique, joue un rôle déterminant dans le déclin de certaines industries, la perte de compétitivité et, par extension, la mise en péril des emplois et des citoyens français. Pour contrer ce fléau, il est essentiel que les pouvoirs publics, les médias et les acteurs économiques prennent des mesures fortes, tant sur le plan juridique que médiatique, afin de protéger les entreprises françaises et leurs salariés face à cette guerre de l’information, invisible mais dévastatrice.