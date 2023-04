Coupe du monde de rugby et JO 2024 : sport, entreprises, économie et politique

C’est le thème de la prochaine Rencontre de L’Hémicycle, avec Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, sera l’invitée de la prochaine Rencontre de L’Hémicycle consacrée à la coupe du monde de rugby et des JO 2024 de Paris, le 19 avril, à 19h00.

Animée par Éric Revel, cette émission réunira, autour d’une table ronde, des experts du sport, des politiques et des décideurs d’entreprises. Elle sera l’occasion de décrypter les enjeux économiques, politiques et sociaux liés à ces deux grands événements sportifs qui vont mettre en lumière Paris et la France auprès de deux milliards de téléspectateurs à travers le monde.



Parmi les grandes thématiques abordées :

– Quelles sont les retombées économiques attendues ?

– Quelle est la réelle portée politique d’événements sportifs d’une telle ampleur ?

– Le sport n’est-il pas devenu le meilleur terrain pour fédérer, la population dans son ensemble comme les salariés ?

– Comment ces grandes rencontres sportives servent-elles la marque et la notoriété des entreprises ?

Preuve de l’engouement annoncé, selon un sondage Kantar Public pour L’Hémicycle, 72% des Français pensent que les entreprises devraient davantage promouvoir le sport et ses valeurs comme vecteurs de performance au sein de l’entreprise à la faveur de ces deux événements.

Seront également sur le plateau, Alizé Lim, joueuse de tennis professionnelle et présentatrice, Philippe Bana, président de la fédération française de handball, Franck Mesnel, champion de France de rugby à 15 et président d’Eden Park, Frédérique Jossinet, judokate multimédaillée et vice-présidente de France Judo, Mark Wyatt, associé, responsable corporate finance chez KPMG, Marie-Doha Besancenot, directrice des affaires publiques et de la responsabilité sociétale d’entreprise d’Allianz France, Eddy Vautrin-Dumaine, directeur des études de Kantar Public France, Mathieu Gabai, président d’Epoka.

Information et inscription sur https://soiree-lhemicycle-sport.eventmaker.io/