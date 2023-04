Dominique Reynié : « La droite n’a pas vu les mutations de la société française »

Alors qu’elle avait su accompagner les transformations du pays, la droite a perdu sa capacité d’en ressentir les mouvements et de les porter, souligne le politologue, directeur de la Fondation pour l’innovation politique. En manque de leader naturel et d’idées, Les Républicains sont aujourd’hui menacés.

Illustration : Marina Mathonnat

Qu'est-ce qu'être de droite, aujourd'hui ? Dominique Reynié C'est une question fondamentale pour se situer dans un système de valeurs. Elle appelle plusieurs réponses. En termes de sensibilité, les différentes droites se retrouvent autour des idées de responsabilité et de liberté, avec une attache à la tradition – on peut citer la notion d'autorité, mais celle-ci est aussi présente dans une certaine gauche. Si l’on raisonne selon le système politique, la réponse est plus compliquée car on ne sait plus quels sont les antagonismes : la radicalisation de la gauche et son effacement progressif privent la droite de son alter ego historique. Pis, il y a un flou dans la frontière gauche-droite : du fait de notre culture singulière, en France, nous avons une droite que j’ai4555