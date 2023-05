La Cour de cassation, juridiction suprême

Au sommet de la pyramide judiciaire, cette cour, « juge des décisions des juges », est l’héritière du Conseil du roi de l’Ancien régime, rebaptisé Tribunal de cassation en 1790. Jouant un grand rôle dans la vie quotidienne des Français, elle souhaite s’ouvrir pour mieux faire connaître son travail et ses décisions.

Illustrations : Adeline Schöne

La légende raconte que toucher le genou et le pied de la statue de Saint Louis, au premier étage de la Cour de cassation, permettrait d’obtenir une décision favorable. « Il m’arrive de passer ma main et d’avoir le sentiment d’absorber un peu d’énergie de tous ces gens venus pleins d’espoir », glisse Philippe Galanopoulos, conservateur en chef des bibliothèques du site. Restauré après qu’un attentat, en 1975 – une bombe déposée dans la galerie par un militant indépendantiste breton –, lui arracha la tête et la main gauche, le roi Louis IX veille encore. Rendant la justice sous un chêne, il est devenu le symbole de la justice moderne, « arrachée à Dieu pour être confiée aux hommes », précise l’historien. Mais parce que ces derniers sont faillibles,4555