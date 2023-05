Patrick Blethon (Groupe Saur), invité du Club de L’Hémicycle

L’émission, animée par Éric Revel, aura lieu le 23 mai à 19h, en direct.

Photo : DR.

Patrick Blethon, président exécutif du Groupe Saur, sera l’invité du prochain Club de L’Hémicycle animé par Éric Revel, directeur de la publication.

L’émission aura lieu le 23 mai à 19h en direct, un rendez-vous incontournable pour les dirigeants et les responsables politiques.

Lors de ce face à face, Patrick Blethon reviendra sur son parcours personnel et professionnel, et sur un sujet qui préoccupe jusqu’au sommet de l’Etat : l’eau. Face à la sécheresse exceptionnelle de ces derniers mois, quelles sont les solutions pour gérer cette ressource, de plus en plus rare ?

Informations et inscription ici : Club de l’Hémicycle du 23 mai 2023