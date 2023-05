Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes, invité du Club de L’Hémicycle

L’émission, animée par Éric Revel, aura lieu le 30 mai à 19h00, en direct.

Pierre Coppey, président de Vinci Autoroutes, sera l’invité du prochain Club de L’Hémicycle, animé par Éric Revel, directeur de la publication. L’émission aura lieu le 30 mai à 19h00, en direct ; un rendez-vous incontournable pour les dirigeants et les responsables politiques.

Lors de cet entretien, Pierre Coppey reviendra sur son parcours personnel et professionnel. Il abordera aussi le défi de la décarbonation. Alors que les Français se tournent de plus en plus vers des mobilités douces et moins polluantes, à l’heure de la transition énergétique, le secteur des transports, notamment la route et l’autoroute, doit changer de paradigme et favoriser les usages partagés. Vinci Autoroutes joue un rôle important dans ce virage vers des modes de déplacements plus écologiques, notamment grâce à la décarbonation de la route.

Information et inscription ici : Club de l’Hémicycle du 30 mai