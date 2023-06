A Paris, Grégory Cohen et JoeyStarr célèbrent le « bien manger »

La mairie du 9e arrondissement de Paris a organisé une journée du « Bien manger », à l’initiative du chef Grégory Cohen et de JoeyStarr, pour sensibiliser les Parisiens à la qualité de leur alimentation.

Photo Aurélien Bacquet

Qu’est-ce qui réunit le très médiatique chef cuisinier Grégory Cohen et l’ancien chanteur de NTM JoeyStarr ? Le « bien manger ». Le concept ne se limite pas à la bonne chère, loin de là. « Bien manger ne veut pas forcément dire cher et gastronomique, mais travailler des produits bons et sains, en faisant attention à ne pas mettre trop de gras, trop de sucre, trop de sel ; bien manger, c’est manger avec bon sens », souligne Grégory Cohen. « Manger mieux, pour penser mieux », tel est le nouveau mantra de JoeyStarr, auteur d’un guide bistronomique (1).

Les deux compères ont ainsi organisé une journée du « Bien manger », le 3 juin, dans le 9e arrondissement de Paris, en présence de la maire, Delphine Bürkli. Auparavant, ils étaient allés dans les cantines des écoles du quartier, « afin de sensibiliser les enfants à cette notion essentielle pour leur santé, aux produits locaux, aux circuits courts, au bio », souligne Delphine Bürkli. La cour de la mairie, ensuite, a été transformée en marché alimentaire, où les Parisiens ont pu déguster des produits cultivés près de la capitale par des producteurs engagés. « De la fourche à la fourchette », comme aime à le dire JoeyStarr. « Nous invitons les Parisiens à venir de l’autre côté du périph pour découvrir nos exploitations et nos produits », lance Adolphe, un arboriculteur. « Des produits du terroir, en Île-de-France, il y en a vraiment beaucoup », ajoute Fanny, productrice de fromages. « Il faut soutenir ces métiers formidables », insiste l’édile, Delphine Bürkli. De la parole aux actes, des master class et autres ateliers participatifs ont été proposés aux participants. « Cette journée est un événement essentiel, ajoute Grégory Cohen, car il réunit le vivant et les vivants. Et nous, les chefs, sommes le trait d’union entre les deux. » Artisans, producteurs, habitants du quartier, journalistes… En soirée, la mairie s’est transformée en DJ set, avec, au micro, JoeyStarr ; évidemment.

(1) Mon guide bistronomik, par JoeyStarr & friends, Éditions Télémaque, 2022.