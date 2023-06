Corps et âme, de Nicolas Zeller

Dans cet essai, le médecin militaire Nicolas Zeller livre un rare témoignage d’une vie construite autour de dualités profondes, entre la violence des théâtres de guerre et ses réflexions sur l’armée, la nation.

GRANDEUR ET SERVITUDE DU MÉDECIN MILITAIRE Quelle bonne idée, d’éditer en collection de poche le beau livre de Nicolas Zeller paru en 2021 ! La guerre aux portes de l’Union européenne donne encore plus de sens et de profondeur à ce document unique qui raconte, avec raison et passion, la mission d’un homme qui affirme d’entrée de jeu : « Je suis médecin. Et je suis aussi militaire. Ne me demandez pas si je suis plus médecin ou plus militaire : ces deux états sont indissociables ». L’auteur, issu d’une longue lignée d’officiers, n’ignore en effet rien de la grandeur, pas plus que la servitude militaire : son nom rappellera, à tous les connaisseurs de la Seconde Guerre mondiale, le héros méconnu fondateur de l’Organisation de résistance de l’armée (ORA) et4555