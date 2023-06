Décarboner la route, une grande cause nationale

L’Hémicycle organise un colloque mardi 20 juin, à Sciences Po, sur ce sujet majeur de politique publique, avec François Gemenne et Christophe Béchu.

Pour parvenir aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la décarbonation de la route est un impératif. En France, le secteur des transports en est le premier émetteur, responsable de 30 % des émissions nationales, et le seul dont les émissions ont augmenté depuis 1990. Cette situation trouve son origine dans l’augmentation des émissions de la route et de l’autoroute.

L’Hémicycle – en partenariat avec Mobilettre, le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de Sciences Po et le soutien de VINCI Autoroutes – organise un nouveau colloque, mardi 20 juin (1), sur ce sujet majeur de politique publique, à l’heure où il faut accélérer la transition écologique.

Cette journée sera introduite par le géopoliticien François Gemenne, coauteur des derniers rapports du GIEC, professeur à l’Université de Liège et à HEC, enseignant à Sciences Po Paris. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, prononcera le discours de clôture, en présence d’industriels, d’économistes, de responsables publics, de chercheurs, de journalistes et de nombreuses personnalités de haut rang.

Au programme :

Décarboner la route, l’impératif de la décennie.

Une approche systémique des mobilités pour réussir la transition Politiques, académiques, experts : réussir ensemble la juste transition des mobilités.

Quelles solutions pour une route décarbonée ? Électrification du parc automobile et du réseau, production d’énergie solaire, évolution des pratiques de mobilité (intermodalité, covoiturage et véhicules à fort taux de remplissage).

Résilience, adaptation et infrastructures : Quelle route pour relever les défis environnementaux ? Crues, incendies, mouvements de terrain, gestion des sols et des milieux naturels.

Focus sur l’autoroute électrique.

(1) Sciences Po, amphithéâtre Chapsal, 27 rue Saint-Guillaume 75007 Paris.