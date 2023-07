L’Hémicycle aux Rencontres économiques d’Aix

Notre revue est partenaire des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, les 7-8-9 juillet. A suivre en direct sur lhemicycle.com

Un manifeste pour une société apaisée

Parlons d’économie, parlons chiffres, pour commencer :

1,5 million de jeunes ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation (NEETs);

15% des adultes peu qualifiés suivent une formation chaque année ;

40,3% des 55-64 ans sont sans activité ;

95% des jeunes ne se sentent pas écoutés dans les décisions politiques ;

1 500 milliards d’euros, c’est le montant annuel des dépenses publiques.

Dans un manifeste, les Rencontres économiques d’Aix dressent ce constat préoccupant : « Année après année, la société française se fragmente. Élection après élection, le paysage politique se polarise. Il faut d’urgence recréer les conditions d’une société apaisée, équilibrée et prête à évoluer pour répondre aux défis économiques, sociétaux et climatiques. Or, la société française n’est pas prête. »

Ce manifeste appelle donc à une mobilisation d’ensemble autour de cinq engagements en faveur de l’éducation (en réintégrant dans les cinq ans les NEETs), de la formation (en insérant dans chaque contrat de travail une clause prévoyant l’obligation d’un parcours de formation qualifiante), pour le travail (en augmenter le taux d’emploi des seniors de 10% d’ici dix ans), pour la citoyenneté (en recréant un engagement citoyen obligatoire de trois mois minimum pour les jeunes de 18-25 ans), pour l’action publique (qui doit se transformer).

Les leçons de Lionel Zinsou

En ouverture des Rencontres, l’ancien Premier ministre du Bénin (juin 2015 à avril 2016) a tenté de changer le regard que l’on porte, parfois en Europe et aux États-Unis, sur l’Afrique, à qui les institutions internationales demandent souvent de « résistez à la Chine ». Alors que le déficit commercial entre les États-Unis et la Chine frise les 800 milliards de dollars, le commerce entre l’Empire du milieu et l’Afrique est, lui, à l’équilibre. « Pour une raison très simple, souligne l’économiste franco-béninois : pour l’instant, nous n’intéressons pas beaucoup la Chine comme marché. Le marché qui les intéresse, c’est vous [les Européens]. Nous, en revanche, leur fournissons les matières premières de l’usine du monde. Donc, ne projetez pas les réalités européennes. »

Deuxième enseignement, l’Afrique a un dividende démographique considérable grâce à sa jeunesse. « Mais ce qui est important n’est pas que nous ayons une croissance démographique, précise-t-il, c’est que nous avons de moins en moins d’enfants, puisque notre croissance est faite de l’allongement de l’espérance de vie et non de la fécondité qui baisse partout. Nous sommes donc le continent qui a le moins d’inactifs désormais à porter par les actifs. » Autres atouts : « Notre désert a de l’intérêt, il vaut quelque chose, de même que nos mangroves et le fait que nous n’attentions pas à nos forêts est unique au monde. Enfin, nous sommes ceux qui adoptent le plus vite les nouvelles technologies. L’arriération devient un véritable avantage : on passe de l’archaïsme au numérique ». De quoi créer de l’espoir.

Lionel Zinsou aux Rencontres Economiques d’Aix-en Provence le 7 juillet 2023.

Exception marseillaise

Invité dans le studio de L’Hémicycle, le président de la région Sud – qui soutient les Rencontres d’Aix – constate que, contrairement au reste du pays, les émeutes urbaines qui ont eu lieu à la suite de la mort du jeune Nahel, tué par un policier, ont épargné, à Marseille, la plupart des institutions publiques – notamment le siège de la région Paca. Des bandes de pilleurs ont, en revanche, saccagé les magasins du centre-ville, en ciblant des marchandises ayant une valeur à la revente.

Renaud Muselier se félicite par ailleurs du plan du président de la République baptisé Marseille en grand. « Le président aime Marseille, tant mieux ; le président y investit 5 milliards d’euros, tant mieux », dit-il. Mais son déploiement ne va pas assez vite, selon lui.

Le plaidoyer de Christine Lagarde pour la parité

Ancienne ministre de l’Économie française, ex-présidente du FMI, aujourd’hui à la tête de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde a illustré les gains que la société réaliserait si tous les hommes et les femmes avaient véritablement les mêmes droits, les mêmes accès, les mêmes rémunérations pour les mêmes postes et la même liberté de choix : « Si, par exemple, les femmes accédaient à l’emploi dans les mêmes conditions que les hommes, l’Union européenne aurait probablement à peu près 10 millions de salariés en plus, une augmentation du PIB de l’ordre de 10% d’ici 2050. Cela veut dire un enrichissement de nos économies par l’apport de nouvelles richesses, de nouvelles activités, de nouvelles compétences, de nouveaux talents ». Pour cela, il faut fixer des règles, mettre en place des incitations et des sanctions (comme la loi Copé-Zimmermann l’a fait pour les conseils d’administration), mettre en place l’infrastructure nécessaire, permettant aux parents d’arrêter leur carrière pour s’occuper de leur famille. Christine Lagarde a aussi insisté sur la nécessité « d’extirper » les biais cognitifs, chez les représentants des deux sexes, qui amènent la société à considérer les femmes dans leur contribution économique ou dans leur participation intellectuelle « comme étant un tout petit peu des sous-hommes ».

Le coût des violences urbaines selon les assureurs

Thierry Derez, directeur général du groupe Covéa, leader de l’assurance des biens et de responsabilité pour les particuliers et les professionnels, avec des marques comme MAAF, MMA et GMF, était invité dans le studio de L’Hémicycle. Il a confirmé les estimations faites par la profession du montant de la facture des indemnisations des victimes de dégradations causées par les violences urbaines : entre 250 millions à 300 millions d’euros pour les assurances. Un chiffre qui reste provisoire, car les propriétaires ont jusqu’à trente jours pour déclarer leur sinistre. 5800 sinistres ont pour l’instant été déclarés. « Je pense que leur nombre sera, en fin de compte, beaucoup plus important », avance Thierry Derez.

« L’État doit se doter d’un bras armé, France Inclusion »

Pour Saïd Hammouche, président de la fondation Mozaïk, il y a urgence à recréer le dialogue entre toutes les composantes de la société, et à agir de manière concrète et concertée pour une meilleure inclusion.

Saïd Hammouche, aux Rencontres Economiques d’Aix-en Provence le 7 juillet 2023.

Quelles leçons tirez-vous de l’épisode de violences que la France vient de connaître, à la suite de la mort du jeune Nahel, tué par un policier ?

Saïd Hammouche On croit qu’on a dépensé beaucoup d’argent dans les banlieues parce qu’on entend souvent le chiffre de 200 milliards d’euros investis, mais, en réalité, ces 200 milliards ont surtout servi à construire des immeubles, ils ont été essentiellement destinés à l’infrastructure et à l’urbanisme. Depuis une trentaine d’années, on constate un déficit de politique publique lié à des réductions de budget. L’État providence n’est plus. En 2023, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances va avoir une restriction budgétaire de 5%. Cela entraîne une dégradation du service public, des mobilités, de l’éducation… Les associations ne sont plus financées. On a de moins en moins de filtres capables de subvenir aux besoins des familles en difficulté.

Comment recréer l’espoir dans ce monde d’incertitudes et de violences ? C’est le thème des Rencontres d’Aix…

S. H. On pourra se retrouver dans dix ans, choisir la même thématique et avoir le même niveau de motivation, mais si on ne s’interroge pas sur la manière dont on agit véritablement, cela ne servira pas à grand-chose. Ce qui manque, aujourd’hui, c’est de ne plus se comprendre, et nous avons tous une responsabilité. Je pense qu’on peut bâtir un véhicule qui permette d’animer cet espoir et de le rendre concret. Il faut traiter les grands sujets sociaux en passant par un opérateur public, mais aussi privé, car la réussite s’inscrira dans la collaboration entre les deux. Je dirais même que c’est un deal à quatre : entre l’entreprise qui garantit les marchés, la société civile qui expérimente des idées, la région qui déploie son territoire et l’État qui accélère ses innovations. Le jour où on basculera dans le concret, et qu’on ne se contentera pas de prises de parole, on aura vraiment avancé.

Comment faire pour justement rendre ces projets plus concrets ?

S. H. Puisqu’on est dans un pays où l’économie donne le la, France travail (anciennement Pôle emploi, ndlr) doit se doter d’un bras armé, France Inclusion. C’est lui qui définirait les stratégies, réfléchirait à leur mise en œuvre et déplorerait les actions. Je milite pour la création d’une filiale de France Travail dans laquelle on pourrait réunir toutes les entreprises qui sont là, aujourd’hui, à Aix, qui ont envie d’avancer en s’appuyant sur les collectivités et sur l’État.