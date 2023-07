« Le capitalisme ne s’est pas soudain doté d’un cœur »

Le philosophe Raphaël Enthoven s’engage volontiers pour aller au-delà du simple commentaire afin de décrypter notre société en pleine transformation. Il revient dans notre entretien sur la notion de responsabilité qui a pris de l’importance au regard des nouveaux défis de la planète tout en rappelant une certaine dilution sur le plan individuel, avec l’apparition d’une culture de l’excuse confortable pour de nombreux citoyens.

Photographies : Samuel Kirszenbaum

Au regard du contexte géopolitique, écologique et sanitaire, la notion de responsabilité du citoyen, de l’entreprise, des institutions estelle plus forte qu’auparavant? Sommes-nous tous responsables ? Raphaël Enthoven La notion de responsabilité suit une double trajectoire qu’il est intéressant d’observer. À l’échelle individuelle, elle est constamment dissoute dans les excuses qu’on se cherche et les circonstances atténuantes qu’on se trouve. C’est le propre d’une société où prédomine la culture de l’excuse. Quand un antivax agresse un pharmacien, c’est la faute du second, par un jeu d’inversion magique du coupable et de la victime. Plus on vous agresse, plus vous êtes vu comme l’agresseur. Le paradoxe devient brûlant quand les incendiaires d’une voiture de police sont présentés comme des victimes de la répression policière par des sociologues bien-pensants. Mais on4555