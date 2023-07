Frédéric Duval : « Amazon a investi, en France, plus de 16 milliards d’euros » 

Avec plus de 20 000 salariés en CDI sur le territoire, le géant de l’e-commerce est devenu l’un des premiers créateurs d’emplois du pays, explique le directeur général d’Amazon.fr., invité du Club de L’Hémicycle.

Photographie : Thomas Laisné

Comment êtes-vous entré chez Amazon ? Frédéric Duval Je suis issu d'une famille tout à fait normale, mes grands-pères étaient gendarme et menuisier, mes parents étaient instituteurs. Je suis né à Rennes, et me suis installé dans le Finistère, un territoire qui a façonné ma personnalité. Très tôt, la demande d'égalité entre ces territoires reculés et notre chère capitale, où je vis la plupart du temps, m'a interpellé, comme celle entre les femmes et les hommes et entre les citoyens. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis plu chez Amazon, où je suis entré comme directeur financier il y a dix-sept ans – après un passage chez Renault, comme chef d'atelier, et chez Thomson multimédia devenu Technicolor. Qu'est-ce qui vous a plu, précisément ?