RN : opération crédibilisation  

Élus en juin dernier, les 88 députés donnent une force de frappe inédite au Rassemblement national dans sa stratégie de conquête du pouvoir. D’autant qu’ils sont aussi studieux que déterminés, loin du bruit et de la fureur.

Illustrations : Gaetan "Azaazelus" Sahsah

L’histoire de la Ve République retiendra cette date. Ce 19 juin 2022, 89 députés d’extrême droite font leur entrée à l’Assemblée nationale (1) – trente-six ans après l’élection de 35 députés du Front national sous la houlette de Jean-Marie Le Pen. Six semaines après la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle, le Rassemblement national (RN) signe la performance inattendue des élections législatives. En interne, aussi, elle est une divine surprise. « Même dans nos rêves les plus fous, nous n’espérions pas plus de 50 circonscriptions », souligne un cadre. Le RN devient le deuxième groupe le plus puissant de l’hémicycle. L’ère de la diabolisation a définitivement vécu. Le RN peut désormais mettre en œuvre la deuxième étape de sa stratégie de conquête du pouvoir : l’institutionnalisation. 4555