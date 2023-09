Logement et urbanisme au menu de la prochaine Rencontre de L’Hémicycle

L’émission aura lieu le 7 septembre, à 19h.

La prochaine Rencontre de L’Hémicycle aura lieu le 7 septembre sur le thème du logement et de l’urbanisme, avec la participation de Katayoune PANAHI, directrice générale de SNCF IMMOBILIER, Etienne LENGEREAU, maire de Montrouge, Thierry Mandon, ancien secrétaire d’Etat à la Simplification et François Pupponi, ancien député et président de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (Anru). Elle aura lieu en direct à 19h00.

Ce sera l’occasion d’échanger sur les impacts et les conséquences :

• des fortes tensions dans le secteur de la fabrique urbaine

• de l’évolution du cadre réglementaire

• des injonctions contradictoires entre la volonté de générer un choc d’offre et celle de répondre aux nouveaux impératifs environnementaux

• des nouvelles attentes des Français

