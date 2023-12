Changement climatique : comment les territoires s’adaptent-ils ?

On parle énormément de la décarbonation de nos sociétés, mais peu de l’adaptation au changement climatique. Il en a été question lors d’un colloque, à Paris, le 7 décembre.

Première partie

L’adaptation des territoires aux changements climatiques est un sujet technique, un sujet politique et un enjeu de justice sociale. Un colloque, le 7 décembre 2023, a permis non seulement d’offrir une vue générale des problèmes posés, mais aussi de mettre en lumière, à travers deux exemples marquants, des solutions testées dans les collectivités territoriales.

Innovantes sur les plans technique et organisationnel, ces solutions illustrent une nouvelle manière de conduire les politiques publiques et les activités économiques.

Comment définir les stratégies d’adaptation ? Quels sont les défis politiques, technologiques et sociaux à relever ? Quels leviers pour la décarbonation ?



Un colloque organisé en partenariat entre l’École des Ponts ParisTech, Leonard, le lab recherche environnement VINCI ParisTech, L’Hémicycle, News Tank Mobilités et avec le soutien de VINCI Autoroutes.

Avec les interventions de nombreux élus et experts :

Anthony Briant – directeur de l’École des Ponts ParisTech

brechet yves – directeur scientifique de Saint Gobain

Anne Faure – chef de projet économie numérique France Strategie

Jean-Michel Pereira – professeur et chercheur de l’École des Ponts ParisTech (laboratoire Navier)

Alain Sauvant – directeur de l’Autorité de la qualité de service dans les transports

Emmanuel DOMMERGUES – head of the governance unit and senior committee manager à l’Union internationale des transports publics

Caroline Gallez – directrice de recherche de l’Université Gustave Eiffel (Laboratoire Ville Mobilité Transport – UMR Ecole des Ponts ParisTech/UGE)

Sébastien Olharan – maire de Breil-sur-Roya et conseiller départemental des Alpes-Maritimes

Vivian Dépoues – chercheur senior à l’I4CE

Vincent Viguié – chercheur de l’École des Ponts ParisTech (Laboratoire Cired)

Christophe Boulanger – conseiller municipal délégué, ville de Tours

Catherine Desiree Gamper – chef de projet à l’OCDE

Christophe Hug – directeur général adjoint en charge de la maîtrise d’ouvrage VINCI Autoroutes

Auguste Gires – chercheur de l’École des Ponts ParisTech (laboratoire HM&Co)

Lucile Schmid – vice-présidente La Fabrique Ecologique

Échanges animés par Cécile Desjardins – journaliste, rédactrice en chef adjointe de l’Opinion.