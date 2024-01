La France en quête d’un destin collectif

Alors que les Français se déclarent heureux sur le plan personnel mais se montrent déprimés collectivement, comment refaire nation, et société ?

Illustrations : Sarah Favre

Ce fut l’incendie médiatique de l’été 2023. Une semaine après la reconduction d’Élisabeth Borne à Matignon, Le Point torpille l’exécutif avec ce titre choc : « Y a-t-il encore un président ? ». Et l’hebdomadaire d’enfoncer le clou : « Emmanuel Macron paraît isolé, recroquevillé sur lui-même et sur son premier cercle. Un divorce d’avec la réalité ? ». (1) Au terme d’une saison hivernale marquée par le puissant mouvement contre les retraites, le chef de l’État s’est décidé – après avoir beaucoup hésité – à remanier à la marge un gouvernement miné par les polémiques et les querelles internes. À ses visiteurs, il apparaît étrangement placide, regardant les convulsions sociales et les émeutes urbaines avec un certain détachement, sûr de son pouvoir et cochant la liste des ministres tenus en piètre estime. Crise existentielle Dans Le Point, l’avocat et4555