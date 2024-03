François Hollande : « J’ai un avantage sur beaucoup d’autres : j’ai déjà été Président »

Interrogé par L’Hémicycle dans le cadre du World Impact Summit, le 8 mars à Bordeaux, l’ancien chef de l’État a estimé que « le seul parti politique vraiment structuré, c’est le Rassemblement national ».

C’est ce qui s’appelle une piqûre de rappel. Une de plus. Et ces derniers mois, alors que son successeur Emmanuel Macron est confronté à des difficultés politiques grandissantes, François Hollande les a multipliées. Comme s’il tentait d’installer dans l’atmosphère politique l’idée qu’il était toujours là. Et que, fort de son expérience à l’Élysée, il demeurait un recours possible pour la suite des opérations. C’est précisément ce à quoi il s’est appliqué en répondant aux questions de L’Hémicycle dans le cadre du World Impact Summit, organisé les 7 et 8 mars à Bordeaux. Interrogé sur ses éventuelles velléités de candidature à l’élection présidentielle de 2027, l’ancien Président a, comme le veut l’usage, esquivé. « Je ne veux pas donner de la politique cette image où il4555