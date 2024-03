Summer of love : comment les populistes vont séduire l’Europe

Comment expliquer l’irrésistible ascension des droites radicales, qui touche tous les 27 pays de l’Union Européenne, ou presque ? A quelques encablures de leur percée annoncée aux élections qui se dérouleront du 6 au 9 juin, L’Hémicycle consacre son grand dossier à la vague populiste qui s’annonce.

Illustration : Cécile Alva

De toutes parts, elle monte. Et s’apprête, à en juger par les enquêtes d’opinion et les dernières tendances électorales constatées dans les 27 pays de l’Union (UE), à déferler sur tout le continent. Plus personne ne doute de la réalité de la vague populiste qui devrait envahir les urnes à l’occasion du scrutin européen, organisé du 6 au 9 juin prochain. Jusqu’où la marée montera-t-elle ? Pourrait-elle entraver le fonctionnement des institutions politiques de l’UE, à commencer par son Parlement et son Conseil ? Quels en sont les fondements ? Autant de questions cruciales pour l’avenir de l’UE, et de chacun des pays membres, que nous nous sommes posées dans notre grand dossier. Quant à savoir quels ingrédients seraient en mesure de l’entraver, la question n’est pas4555