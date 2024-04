Rachida Dati et le turricule 

Des propos trop virulents des gouvernants, ainsi ceux prêtés à la ministre de la Culture, façon « Tontons flingueurs », présentent le risque de dégrader la parole politique. Et d’abîmer le lien avec les gouvernés.

Photo : iStock.

La fonction première du langage est sans doute d’assurer un lien social puissant, qui donne du sens à la vie en commun. La terminologie, base du concept, définit un champ sémantique, et ce faisant tout un écosystème, à la manière d’un ensemble de codes qui permet d’interagir, de réfléchir, et de produire de l’intelligence collectivement. Comme dans la nature, où les vers de terre transforment la matière organique en sol fertilisé capable de porter du fruit et d’assurer la richesse des hommes, le verbe offre la possibilité d’un monde fécond, qui se recrée dans une sorte de mouvement perpétuel. Comme le jardinier dans son jardin, l’homme et la femme politiques doivent veiller à la forme du langage, comme on le ferait avec des tailles et4555