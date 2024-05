L’IA pour changer la recherche

Nos deux champions, HEC Paris et L’Institut Polytechnique de Paris, se sont associés pour lancer Hi! PARIS, un centre pluridisciplinaire visant à s’imposer comme un hub d’excellence sur la recherche en Intelligence artificielle (IA), au service de la science, de l’économie et de la société. Rencontre avec Raphaëlle Gautier, sa directrice exécutive.

Rester au top de la tech dans une compétition planétaire extrêmement forte : c'est l'un des enjeux majeurs de l'internationalisation de nos grandes écoles. «Le fait que dès 2018, la France ait été l'un des premiers pays à l'échelle mondiale à se doter d'un plan pour l'IA a sans doute évité un décrochage», indique la Cour des comptes dans un rapport d'avril 2023. Et l'association entre l'Institut Polytechnique de Paris et HEC pour créer en 2020 un hub d'excellence dans ce domaine en est une illustration éclatante. Objectif : fonder un centre de recherche sur l'IA et la science des données qui fera de nous une référence mondiale en la matière. D'autant que la France et l'Europe font face à l'Asie et aux États-Unis, qui ont fortement accéléré