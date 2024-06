Un peu court, jeunes hommes

Catégorie politique rebelle, la jeunesse est traditionnellement synonyme de remise en cause de l’ordre établi. Mais les récentes et fulgurantes ascensions le démontrent : dans notre société du spectacle, elle peut ne constituer, derrière la façade, qu’une valeur d’appel. Et se révéler plus vieille encore que la génération qui l’a appelée au pouvoir.