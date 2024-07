Illustration : Pixels

Depuis plusieurs années, le coffee table book a fait son apparition dans les conversations comme sur les tables basses de nos salons. Sorte de « deux en un » qui concerne le livre d’art, ce concept indique un objet « d’édition » autant que de décoration. Le livre devient un élément de son intérieur pour en souligner une couleur dominante ou manifester avec ostentation son souci du détail voire de vanité ; on peut ainsi faire mine de s’intéresser à tel peintre ou telle période architecturale pour s’en prévaloir, sans en avoir jamais lu une ligne ! Le magazine Arts et décorations dans les années soixante nous avaient déjà montré que certains décorateurs utilisaient des reliures anciennes ou modernes vendues au mètres linéaires pour garnir des bibliothèques fantasmées et peuplées de vide. Le nom des auteurs ou le bel aspect de reliures au petit fer tenait lieu de passeport culturel pour esprits paresseux. Le livre, en quelque sorte, se faisait devanture comme pour rassurer les visiteurs sur la qualité de leur hôte. L’ostentation culturelle devient donc un phénomène social qui fait partie du standing, une sorte de signe extérieur de richesse pour affirmer une prétendue supériorité de classe. Aujourd’hui, le coffee table4555