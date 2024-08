Roland Lescure : « Nous voulons refaire de la France une nation de producteurs »

Le thème de la désindustrialisation est devenu, depuis quinze ans, un argument politique pour nombre de candidats à la présidentielle. Pour Emmanuel Macron aussi, qui y voit « la mère de toutes les batailles ». Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Énergie, détaille son bilan et sa stratégie pour « la nouvelle ère industrielle ».

Photographie : William Lacalmontie

Entre 1970 et 2022, la part de l’industrie française dans la richesse du pays a chuté de 20 % à 9,5 %, selon l’Insee, et 2,5 millions d’emplois industriels ont disparus. Comment en est-on arrivé là ? Roland Lescure Vous avez tout dit : jusqu’en 2017, c’était une catastrophe. Là où certaines grandes nations occidentales, comme l’Allemagne ou l’Italie, ont réussi à maintenir une part de l’industrie correspondant à 20 % du PIB, quelques pays, dont la France et les États-Unis, ont choisi d’envoyer leurs usines au bout du monde. C’était un choix politique assumé : celui de la tertiarisation de l’économie. Les gouvernements précédents ont favorisé les services en baissant les charges sur les bas salaires et les impôts sur les emplois à domicile, et dans le même temps renchéri le coût4555