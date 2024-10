Commissions d’enquête parlementaires : le retour

Affaire Benalla, cabinets de conseil, nucléaire, audition de tous les grands patrons de médias… ces dernières années, plusieurs commissions d’enquête parlementaires ont fait la une de l’actualité. Cet outil phare de contrôle était pourtant demeuré longtemps délaissé. Depuis dix ans, il connaît un retour en grâce. Au point d’inquiéter le gouvernement.

Illustration : Olivier Laude

Mars 2022. La commission d’enquête du Sénat sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques publie son rapport. Il est cinglant. Après six mois de travaux, les sénateurs mettent en évidence l’explosion des dépenses de l’État en faveur de ces cabinets et pointent un nombre important de dérives. C’est peu dire que le rapport fait du bruit, au point de pourrir la campagne d’Emmanuel Macron pour sa réélection. À l’origine de cette enquête : l’ex-sénatrice Éliane Assassi, qui fut présidente du groupe communiste avant de raccrocher en 2023. Elle raconte : « Des articles commençaient à évoquer le sujet et le poids des cabinets dans la gestion de la crise sanitaire. Le ministre de la Santé Olivier Véran avait répondu très sèchement à la4555