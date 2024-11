Une Ve République mal aimée de l’opinion

« Dysfonctionnelles, complexes, obsolètes » : les Français portent un regard très négatif sur nos institutions. Pour autant, ils n’ont pas envie d’un grand soir, mais bien d’une évolution plus démocratique.

D.A

Le constat d'un dysfonctionnement démocratique dans notre pays est de plus en plus partagé : une minorité seulement de Français (31 %) considère aujourd'hui que la démocratie fonctionne correctement. C'est 19 points de moins qu'en 2009 (50 %). À l'inverse, 68 % considèrent qu'elle fonctionne mal, contre 48 % en 2009 (50%)1. Et moins d'un tiers (29 %) des Français ont confiance dans les institutions de la Ve pour résoudre les problèmes du pays, contre 62 % qui ne lui font pas confiance, avec de forts clivages sociaux2 : ce chiffre monte en effet à 68 % pour les catégories populaires, au sein desquelles 41 % ne lui font « pas du tout » confiance3. Mais la ligne de clivage est aussi politique : 70 % des électeurs de la majorité présidentielle aux dernières législatives font confiance aux institutions,