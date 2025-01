L’éloge du vide

Un reportage récemment diffusé sur les Cent jours de Gabriel Attal à Matignon souligne combien la maîtrise, même très aboutie de l’art de la communication ne saurait remplacer la stature de l’homme d’État.

La caricature a ceci de déroutant qu’elle peut vous plonger dans un état hybride,oscillant entre exaspération et fou rire. Tombé par hasard sur une chaine improbable, j’ai récemment regardé un reportage sur les Cent jours de Gabriel Attal à Matignon.

Que dire ? On aurait pu intituler ce documentaire « A toutes les gloires d’un jeune prodige ». La mise en valeur à l’image de l’ancien premier ministre était visiblement l’angle adopté, et la dithyrambe le ton choisi pour traiter le sujet. A ceci près qu’il fallait faire simple. Alors, nul lyrisme dans les éloges des courtisans, aucun contrechamp pour éclairer d’une lumière différente le parcours d’un apparatchik, sûrement talentueux, qui de la péniche de Sciences Po aux cabinets ministériels a mis le cap sur la conquête du pouvoir.

La banalité sémantique et la pauvreté des références furent de mise dans cette rétrospective sur ce jeune homme. Toute la litanie des lieux communs et des poncifs en tout genre a été égrenée avec la piété du Rosaire. De « je n’ai pas de plan de carrière » à « c’est pas la vraie vie, les dorures des bureaux parisiens, il faut sortir, aller à la rencontre des Français », sans oublier le sempiternel « moi,les Français m’ont dit qu’ils voulaient… », c’est le portrait d’un petit Rastignac qu’il nous a été donné de contempler. Bombardé au premier plan médiatique à la suite d’une partie de baccara politique, qu’a-t-il véritablement fait, en dehors de copier, avec une fausse humilité et le professionnalisme de l’Actors Studio, ce que son mentor Emmanuel Macron avait déjà réussi en 2017 ?

On aurait davantage aimé savoir quels Lee et Paula Strassberg, figures historiques de l’enseignement de l’art dramatique américain, se cachaient derrière cette opération séduction. Le plus sidérant, ce n’est pas seulement la musique d’ambiance qui sous-tendait le propos pour mieux le préciser, composée des commentaires béats de collaborateurs sous le charme, mais bien davantage le vide des commentaires émanant de journalistes flattés qu’on leur demande leur avis. Pas de profondeur de champ, pas de voix off, pas d’analyse.

De sourires bonasses en joues bien remplies, le jeune homme semblait parfaitement accessible, et surtout en mesure de se tirer de tous les embarras de situations politiques complexes. Je retiens surtout le regard. Sombre et clair à la fois. Celui qui observe ceux qui l’observent. Aiguisé, précis, mobile, ce regard fait la démonstration de ce qui n’est pas dit. C’est le regard d’un communiquant agile qui joue avec la caméra et sait montrer son meilleur profil. Celui qui sait d’où vient la lumière pour mieux travestir le réel et éviter d’aborder les vraies questions. C’est le regard parfois fatigué d’un étudiant de Sciences Po qui a veillé tard pour bachoter ses fiches et montrer sa maîtrise (temporaire) d’un sujet.

Que retiendra-ton de ces Cent jours en dehors d’une succession de séquences de com’ ? Une botte de foin en manière de pupitre, une cascade de selfies et de poignées de main, un tutoiement ostentatoire avec ses collaborateurs pour porter sa jeunesse en sautoir, un chien pour exhiber sa tendresse, des confessions intimes… mais quoi d’autre ? Il ne suffit pas de quelques intuitions glanées dans les sondages d’opinion pour forger un bilan politique. C’est bien autre chose. Ce qu’un homme d’Etat laisse dans son sillage est fait de morceaux de bois taraudés et menuisés, qui s’imbriquent les uns dans les autres pour former un ensemble constitué de réformes et de mesures qui ont fait grandir la société ou qui lui auront permis de faire face aux difficultés majeures du temps. Le courage, la ténacité, la vision sont les outils avec lesquels cet artisan doit travailler au service des Français. Nous en étions bien loin en regardant ce reportage. L’apprentissage devrait se poursuivre encore…