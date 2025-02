Leadership féminin, un combat loin d’être gagné

Avec le « Reykjavic Index », l’institut Verian mesure depuis 2018 la façon dont l’opinion considère la capacité des femmes à diriger. Ses conclusions : les stéréotypes demeurent, voire progressent, notamment en France.

Illustration : Verian

L’opinion considère-t-elle que les femmes ont la même aptitude que les hommes à diriger ? Depuis 2018, grâce au « Reykjavic Index1 », l’institut Verian (ex-Kantar Public France) mesure, au sein des pays du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis d’Amérique), la perception de l’égalité entre les sexes en matière de leadership. Lorsque l’institut a lancé ce baromètre, c’était avec la conviction de pouvoir constater, au fil des ans, que la condition des femmes s’améliorait et que les préjugés sur le leadership féminin s’amenuisaient. Or, après un léger progrès les premières années, le « Reykjavic Index » n’a cessé de reculer, passant de 72 sur 100 à 68 aujourd’hui2. Ce qui indique une forme de régression dans les perceptions de l’égalité femme-homme. Ainsi, au sein des pays4555