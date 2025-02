La fin de l’autorité ?

Dans une tirade demeurée célèbre, l’ancien Premier ministre Gabriel Attal ambitionnait d’apprendre à la jeunesse à la « respecter ». L’autorité, pourtant, ne s’apparente pas à un exercice de dressage. De Platon à Hannah Arendt, de Jean-Jacques Rousseau à Pierre Rosanvallon, nombre de penseurs ont souligné qu’elle ne se décrétait pas, et qu’elle avait davantage à voir avec le savoir qu’avec la force. Ou quand l’usage d’un concept camoufle l’absence de ce qu’il désigne.

Nul n'a oublié la phrase qu'avait prononcée l'ancien Premier ministre Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale, le 31 janvier 2024 : « Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. » Peu avant, le jeune chef du gouvernement évoquait le fait que certains jeunes ne respectaient plus leurs parents et usaient de la violence pour tromper l'ennui. Trois mois plus tard, lors d'un déplacement à Viry-Châtillon (Essonne), ville marquée par la mort d'un adolescent de 15 ans, Shemseddine, passé à tabac près de son collège, il récidivait : « Nous avons besoin d'un vrai sursaut d'autorité ». Et de préciser que ce sursaut devait, selon lui, constituer une réponse « à l'incompréhension, voire à la sidération de nos concitoyens.