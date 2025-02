Sondage : l’opinion toujours méfiante à l’égard de l’exécutif

La confiance des Français dans le duo Emmanuel Macron-François Bayrou demeure fragile, selon le dernier sondage Verian pour L’Hémicycle.

Illustrations : Verian

Lors de ses vœux, le 31 décembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé son intention de consulter les Français en 2025, par référendum ou convention citoyenne, afin de « trancher » des sujets importants, tels que l’économie, la démocratie et la sécurité. Cette annonce, censée refléter une volonté de dialogue et de prise en compte des attentes de la population, semble n’avoir pas été totalement comprise pour la plupart des Français. C’est ce que révèle ledernier sondage sur les questions d’actualité réalisé par l’institut Verian pour L’Hémicycle, publié le 25 février. Une étude a été effectuée auprès de 1004 personnes, interrogées à leur domicile du 23 au 25 février. « Manque d’authenticité » Pour 58% des répondants, les mots du Président sur sa volonté de s’en remettre aux Français ne constituent pas une preuve d’écoute et de prise en compte de leurs besoins. « Comme si la démarche d’Emmanuel Macron manquait un peu4555