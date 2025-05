La prochaine Rencontre de L’Hémicycle, en partenariat avec LOXAM, se tiendra le 19 juin au Hangar Y à Meudon sur le thème : « La location : les leviers d’une transition durable »

Istock

La prochaine Rencontre de L’Hémicycle, en partenariat avec LOXAM, se tiendra le 19 juin au Hangar Y à Meudon, sur le thème « La location : les leviers d’une transition durable ». Animé par Éric Revel, directeur de la publication de L’Hémicycle, cet événement réunira décideurs publics, dirigeants économiques et experts pour penser ensemble l’avenir d’une construction plus sobre et plus responsable.

Les débats porteront notamment sur :

• Louer plutôt qu’acheter : un choix d’avenir pour optimiser les ressources

• Décarboner les chantiers grâce à la mutualisation des équipements

• Mettre l’intelligence artificielle au service de chantiers plus propres et plus sûrs

Avec la participation de :

• Carole Bachmann – Directrice, European Rental Association

• Jean-Luc Baras – Président, Conseil National des Achats ; Chief Procurement Officer, Eiffage

• Gérard Déprez – Président, Groupe LOXAM

• Denis Larghero – Maire, Ville de Meudon

• François-Michel Lambert – Président de SOROA ; Co-auteur du livre « Économie Circulaire – Économie de Performance »

• Salime Nassur – Fondateur et CEO, MAARS ; Expert en transformation digitale et IA

• Isabelle Spiegel – Vice-Présidente Environment, Groupe VINCI

• Anaïs Voy-Gillis – Docteure en géographie, Directrice stratégie & RSE, Groupe HUMENS

• Sylvain Waserman – Président-Directeur général, ADEME

La soirée se poursuivra autour d’un dîner d’exception signé Frédéric Simonin, chef étoilé et Meilleur Ouvrier de France.

Informations et pré-inscription ici : https://evenium.events/rencontres-loxam-2025/home-T5NMY