Mobilité : Les jeunes, plus pragmatiques qu’idéalistes

Marche, vélo, métro et même la voiture et l’avion… Selon une étude Kantar pour Movin’On, la génération Z des 18-34 ans ne rejette aucun mode de transport, mais veut les utiliser tous. Ses attentes sont grandes vis-à-vis des pouvoirs publics et des entreprises pour changer la mobilité de demain.

Illustration : iStock

Ceux qui sont nés au siècle dernier se souviennent, non sans une pointe de nostalgie, de leurs premiers voyages en auto. Pour tracer leur itinéraire sur les routes de France ou d’Europe, ils dépliaient sur le tableau de bord une carte Michelin, dont les plis se déchiraient à force d’être manipulés. Quant aux Parisiens, ils ne pouvaient se rendre de l’autre côté du périphérique sans un plan de banlieue, détaillé ville par ville et de la taille d’un bottin. Pas possible, non plus, de se déplacer dans les transports en commun de la capitale sans son plan du métro. Si la carte Michelin a toujours ses amateurs, l’heure est désormais à la connectivité, aux applications et à la diversité des moyens de transport. Une génération4555