Thierry Martel : « Désormais, ce sont des dangers de masse »

Le directeur général de Groupama nous livre un bilan inquiétant des dégâts causés par le réchauffement climatique et offre des solutions pour prévenir ces risques.

Illustration : Marina Mathonnat.

La pandémie sanitaire puis les conditions climatiques de l'été dernier ont secoué la population. Quels constats ont fait les assureurs après ces deux années de crise ? Thierry Martel Les phénomènes que nous qualifiions d’exceptionnels dans le passé tendent aujourd’hui à devenir la norme, et chaque nouvelle année bat des records. Dans ce contexte, l’assurance, en tant que telle, ne peut pas faire disparaître les dangers. Elle permet uniquement une mise en commun des risques afin de pouvoir indemniser tous ceux qui sont victimes d’un sinistre. Pour que cela fonctionne, il faut deux préalables : tout le monde ne peut pas être touché en même temps et les primes doivent être soutenables pour celles et ceux qui doivent les payer. Si le coût devient excessif, les acteurs cessent de4555